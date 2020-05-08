لجنة التمكين تسترد عقارات من اسرة الرئيس المخلوع واشقائه





اصدرت لجنة ازالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الاموال ، القرار رقم 198 استنادا على المادة 4 الفقرة 3 والمادة 7 من قانون نظام تفكيك نظام 30 يونيو 1989وازالة التمكين 2019 ، وفقا لسلطات لجنة ازالة التمكين باسترداد عقارات من اسرة الرئيس المخلوع واشقائه

وقال الاستاذ طه عثمان الباشا عضو اللجنة فى موتمر صحفى بالقصر الجمهوري مساء اليوم تم استرداد القطعة بالرقم 768/1 بمنطقة الباقير والتي تبلغ مساحتها 21,319 فدان من عبدالله حسن احمد البشير شقيق الرئيس المخلوع .

ونوه عضو اللجنة انه تم استرداد عدد من العقارات بمنطقة كافوري بالخرطوم لكل من (محمد حسن احمد البشير وفاطمة عبد الغفار حسنين و يوسف محمد حسن احمد البشير وهند محمد حسن احمد البشير وهاجر محمد حسن احمد البشير وسارة محمد حسن احمد البشير واحمد عبدالله حسن احمد البشير ومحمد عبدالله حسن احمد البشير ولبنى عبدالله حسن احمد البشير والبشير عبدالله حسن احمد البشير ونور الهدي محمد الشفيع وهبة عبدالله حسن احمد البشير ومنى عبدالله حسن احمد البشير ومروة عبد الله حسن احمد البشير وصديق حسن احمد البشير) .

واشار عضو اللجنة ان القرار وجه على ان تسجل العقارات المستردة من اسرة الرئيس المخلوع الى وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي

سونا

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