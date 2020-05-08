بيان للشرطة السودانية حول أحداث سجن “شالا” التي راح ضحيتها نزيل





في تمام الساعة الواحدة ظهر الخميس 7مايو 2020 وأثناء إجراءات الإفراج عن بعض النزلاء الذين شملهم العفو في الحق العام بسجن شالا اعترض بعض النزلاء المحكومين بقضايا لايشملهم كشف العفو وقاموا بالتجمهر والتظاهر ومنعوا بالقوة إجراءات الإفراج عن النزلاء بالكشف المعني تدخلت إدارة السجن وخاطبتهم بمسار الإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذة الحالات الا انهم لم ينصاعوا وقامت مجموعة بتسلق السور محاولين الهرب وإحداث حالة من الشغب. تم أعمال اللوائح والإجراءات القانونيه لمواجهة هذه الحالات وتمت السيطرة علي الأوضاع باستخدام القدر المناسب من القوه بما يضمن عدم حدوث انفلات وهروب جماعي.

أصيب جراء ذلك عدد 11نزيلاً إصابات متفاوته وتم اسعافهم للمستشفي لتلقي العلاج اللازم وغادروا بينما توفي نزيل واحد الي رحمة مولاه له الرحمة متأثرا بجراحه.

ورئاسة قوات الشرطة إذ تأسف لهذا الحادث تترحم علي النزيل الفقيد وتسأل الله له الرحمة والمغفرة وتوكد عودة الهدوء للسجن والسيطرة علي الأوضاع تماما و اتخاذ الإجراءات القانونية وإجراء تحقيق موسع حول ملابسات الواقعة. وتوكد مواصلة الإجراءات القانونية في انفاذ قرارات الجهات المختصة في الإفراج عن الذين شملهم القرار بكل شفافية وفقا للقانون كما تناشد النزلاء وأسرهم الالتزام بالأحكام القضائية واللجوء للطرق القانونية في التعامل مع حالاتهم.

تجدد رئاسة قوات الشرطة التزامها المبدئي والكامل بسيادة حكم القانون وفرض هيبة الدولة.

السوداني

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