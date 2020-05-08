حظر تجوال شامل في كسلا وقرارات رادعة من الوالي





أصدر والي ولاية كسلا، محمود بابكر محمد همد، قرارًا اليوم الجمعة، قضى بفرض طوارئ صحية إضافية حوى الحظر الشامل، ومنع الصلوات الجماعية بالمساجد، والساحات والزوايا والإفطار، وإيقاف محطات الخدمة البترولية إلاّ باستثناء.

وسمح القرار للمواطنين بالخروج للتسوّق داخل أحيائهم السكنية وقراهم من السادسة صباحًا حتى التاسعة صباحًا يوميًا مع عدم التنّقل بين الأحياء، بجانب السماح للعاملين في الصحة الوقائية والعلاجية بالمحليات ووزارة الصحة بالتحرّك أثناء ساعات الحظر لأداء مهامهم، بالإضافة لفرق طوارئ المياه والكهرباء بالتحرك ،كما استثني القرار العاملين بديوان الزكاة ومنظمات المجتمع المدني ومفوضية العون الإنساني والعاملين في برامج كيس الصائم ودعم الأسر المتأثرة بقرارات الحظر.

وسمح المرسوم للمؤذنين بالتحرّك لرفع نداء الصلاة فقط من المساجد وللعاملين بالسلخانات بالتحرك للذبيح وتوزيعه على مواقع الاستهلاك حتي بداية ساعات الحظر بالإضافة للسماح للعاملين بفضائية وإذاعة كسلا بالتحرك اثناء ساعات الحظر.

السوداني

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