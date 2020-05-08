حكومة القضارف: (٤) حالات كورونا جديدة وإغلاق السوق تحسباً للإنتشار*





أكد الناطق الرسمي باسم حكومة ولاية القضارف عبدالوهاب إبراهيم عوض ل ( السوداني) تسجيل (٤) حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا بولاية القضارف ليصل مجمل الحالات (٢٥) حالة و (٤٥) حالة اشتباه وحالتي وفاة.

وقال عوض إن إرتفاع عدد الحالات أدى إلى تقليص عدد أيام فتح السوق إلى يومين بدلاً عن ثلاثة أيام وإغلاق السوق الجمعة قبل موعده السبت تحسباً لانتشار المرض ، منوهاً إلى أن حالات الإصابة وقعت ب (٣) محليات من جملة (١٢) محلية بالولاية منها (٢١) حالة ببلدية القضارف و (٣) حالات بمحلية الفاو وحالة واحدة بمحلية وسط القضارف ، لافتاً إلى أن(٩٠%) منها عن طريق المخالطة ، مشيراً إلى أن الحكومة تسعى بكل كوادرها السيطرة على المرض حيث وفرت عدد (٦) مراكز للعزل في (٦) محليات ، متوقعاً إنحسار الحالات إذا تم الإلتزام بالارشادات الصحية ، مؤكداً وصول جهاز الكشف بعد غدٍ الأحد.

السوداني

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