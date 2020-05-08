التحالف السوداني وحركة تحرير السودان.. انتقاد للراهن السياسي وعمليةالسلام





اكد التحالف السوداني وحركة جيش تحرير السودان في بيان لهما اليوم الجمعة اهمية تحقيق السلام الشامل بشروطه ومستحقاته ليكون الاولوية للحكومة الانتقاليه التي ازاحت نظام البشير .

وانتقدت المجموعتان في بيانهما عماية السلام الجارية الان في جنوب السودان ونادتا بتمثيل حقيقي لاصحاب المصلحة من الفئات الشعبية ممن اسماهما البيان “أصحاب الحقوق والأرض”.

وقال البيان “انه رغم نجاح الشعب السوداني في ثورة ديسمبر المجيدة “وتمكنه من إزاحة كابوس الإسلاميين من هرم السلطة كخطوة أولية نحو التغيير إلا أن السلطة الإنتقالية و التي قال انها تشكلت بالمحاصصات الحزبية” قد فشلت في مواجهة التحديات الأمنية والمعيشية ولم تتمكن من استيفاء شروط ومطالب الثورة بالشكل السليم.

ونادت الحركة والتحالف بتسليم الرئيس المخلوع هو ومن معه الى محكمة الجنايات الدولية وان يحاسب القتلة والفاسدين.

ونادى البيان بإصدار قرارات فورية من جانب الحكومة لبسط الأمن في دارفور وحسم الفوضي الأمنية وإيقاف أعمال القتل والنهب ودعم وإصلاح الأجهزة العدلية والدعوة لمؤتمر الأمن في دارفور تمهيدا للمصالحات الأهلية.

سونا

شارك الموضوع :





