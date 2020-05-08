الادارة الاهلية بالميرم تؤكد اهمية التعايش مع مواطني الجنوب





اكدت الادارة الاهلية بمحلية الميرم بولاية غرب كردفان علي اهمية السلام المجتمعي والتعايش السلمي بين شعبي السودان ودولة جنوب السودان .

وقال الامير ادم جبوحة احد زعماء قبيلة المسيرية بمحلية الميرم في تصريح لـ(سونا) ان شعبي السودان وجنوب السودان بينهما علاقات تبادل تجارية ومصالح مشتركة في المراعي ومناهل المياه مشددا علي ضرورة جلوس الطرفين لإعادة تطويرها وتوثيقها بصورة اقوي بمشاركة قيادة البلدين .

وأدان جبوحة اعتداء بعض المتفلتين علي حي السلام بمدينة الميرم احد احياء الجنوبيين مشيرا الي خروج مسيرة استنكارية من كل مكونات مجتمع الميرم منددة بهذا الفعل الغير مقبول علي المواطنين العزل .

واوضح ان المجتمع المحلي قام بمبادرة لجمع التبرعات من اجل بناء ماتضرر من منازل الجنوبيين وجبر ضررهم مشيرا الي تواجد هؤلاء الجنوبيين بالميرم قبل انفصال الجنوب.

وحول اغتيال رعاة المسيرية ببادية كجيرة ام شوك بمنطقة بحر العرب من قبل الجيش الشعبي قال جبوحة “هناك تقصير واضح وتكرار مثل هذه الاحداث من قبل الجيش الشعبي علي الرغم من وجود اتفاقيات سلام ومعاهدات ومواثيق بين الطرفين تكفل للجميع حق الرعي والحركة بين الدولتين” مناديا حكومة الجنوب حماية رعاة المسيرية كما نصت علي ذلك الاتفاقية الموقعة بينهما.

من جهته اشار السلطان دود مدود أرول رئيس سلاطين محلية الميرم الي العلاقة الطيبة والتعايش السلمي بين شعب المسيرية ومواطني دولة الجنوب لافتا لأواصر الاخاء وصلة الارحام وحسن الجوار بين الطرفين منذ القدم .

وابان ان مجتمع الميرم تعايش مع الجنوبيين كمواطنين علي الرغم من وجود معسكرات اللاجئين بالميرم، مستنكرا قتل اطفال المسيرية الابرياء من قبل الجيش الشعبي مطالبا حكومة الجنوب بالقبض علي المجرمين وتقديمهم للقانون.

وحول الاحداث التي وقعت بحي السلام بالميرم وصف العمل بالاجرامي هو لأفراد متفلتين لايمثلون شعب الميرم .

هذا وقد اشاد بإستنكار مجتمع الميرم للإعتداء مؤكدين ان الجنوبيين منتشرين في كافة اداريات محلية الميرم ويتمتعون بكل الخدمات مع المجتمع المحلي دون مشاكل او مضايقات.

سونا

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