وصول متحرك إعادة الحق علي متن (٣٠٠)عربة لمحلية تلس





أكد قائد ثاني الدعم السريع الفريق عبدالرحيم دقلو أن وصول وفدي قبيلتي الفلاتة والرزيقات من الخرطوم إلي نيالا تمثل إضافة حقيقية، لجهود إنهاء الأزمة. مؤكدا وصول تعزيزات عسكرية مكونة من اواء رد الحق على متن ٣٠٠ عربة.

وأشار دقلو لدي إجتماعة بوفد القبيلتين بنيالا إلي وجود جهة إجرامية منظمة ومرتبة إستغلت ضعف الناس وأثارة فتنة سرقة الماشية، منوها الي أن الجهة أرادت أن تشغل الدولة وتلخبط الفترة الانتقالية مشيرا الي ان البلد كله ولع نار في خلال ساعات في جميع الجهات وتابع (ده إذا كان مامخطط له

مابتقوم ) منوها الي وجود طرف ثالث أجج الصراع بين القبيلتين جاءت مندفعة للإجتماع بعد وصول الطرفين للإتفاق وعلاج المشكلة وأربكت الطرفين وإتضح لهم أن الرزيقات والفلاتة لم يقوما بالسرقة بل قامت بها مجموعة متفلتين معروفين بالاجرام وتابع( بعد دخول المجرمين الحكاية دورت والبلد كلها جاطت ).

وشدد على ضرورة إنتهاء المعركة والقبض علي المجرمين ومحاسبتهم بالقانون متهما سياسيين ومتفلتين ومرتين بتاجيج الفتنة.

في السياق قال والي جنوب دارفور اللواء ركن هاشم خالد أن متحرك إعادة الحق تعمل وفق ثلاث مهمات إحكام سيادة حكم القانون ،القبض علي المتفلتين وبسط هيبة الدولة.

سونا

شارك الموضوع :





