كسلا تسجل اول اصابة بفيروس كورونا





سجلت ولاية كسلا اول حالة مؤكدة بالاصابة بفيروس كورونا، واعلنت الدكتورة ايمان محمود العوض مدير عام وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية كسلا مقرر اللجنة العليا للطوارئ الصحية والتصدي لجائحة كورونا بالولاية ـ تسجيل اول حالة مؤكدة بالاصابة بفيروس كورونا على مستوى الولاية بعد وصول نتائج الفحص المعملية لحالتي الاشتباه والتي تم اخذ العينة لهما امس والتي اثبتت ايجابية احدي الحالتين بالفيروس مما يعني تسجيل ولاية كسلا للحالة الاولي، وسيتم استلام نتائج الفحص للعينة الثالثة غدا .

وقالت الدكتورة ايمان ان حالات الاشتباه كانت عالية وكان متوقعا حدوث ذلك، باعتبار حركة الدخول الكبيرة للولاية التي لم تتوقف وان كافة الولايات المجاورة لولاية كسلا تعاني اشكاليات صحية من المرض مشيرة الى ان الحالة التي تم تسجيلها هي لطبيب عشريني يعمل بمستشفي كسلا التعليمي قسم حوادث الجراحة ويسكن حي الختمية الجديدة مربع (26)، وكان مخالطا لاحد اقربائه القادمين من ولاية الخرطوم بداية شهر رمضان والذي لم تظهر عليه اي اعراض في حين ظهرت الاعراض على الطبيب .

وقالت الدكتورة ان المناعة الشخصية للطبيب ساعدت في عدم ظهور الحالة بشكل كامل فقط ظهور اعراض خفيفة من المرض واوضحت ان فريق الوبائيات قام بحجر المخالطين واخذ معلومات عن المريض وشكل الحركة والمخالطين له، مضيفة انه لم تظهر اي اعراض حتى الان على المخالطين للطبيب.

وطالبت وزارة الصحة من المواطنين الالتزام التام بحظر التجوال الشامل وتجنب اماكن التجمعات وتقليل الحركة والالتزام التام بتعليمات وزارة الصحة، كما اكدت الوزارة تمليكها للمعلومات التي تهم سلامة الجميع .

كسلا 8-5-2020 (سونا)

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