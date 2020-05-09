المفتي يحذر من تغليب الخيار العسكري في أزمة سد النهضة





حذر الخبير في القانون الدولي والموارد المائية د أحمد المفتي من تغليب الخيار العسكري في ملف سد النهضة بعد تعنت اثيوبيا واصرارها على ملء حزان السد في الموعد الذي أعلنته ، واعتبر لجوء مصر للتحكيم الدولي يمثل المرحلة قبل الاخيرة والتي بعدها الخيار العسكري.

وقال المفتي خلال حديثه لبرنامج ظلال على الاخبار بقناة امدرمان إن الموقف الاثيوبي المتعنت هو الذي سيدفع مصر الى حافة حرب المياه بعد ان تقدمت بقرار لمجلس الامن بوقف التشييد وملء السد الى حين اكمال التفاوض والوصول لاتفاق، واردف اذا لم يصدر مجلس الامن قرارا بوقف التشييد في سد النهضة لن يكون امام مصر سوى الخيار العسكري لحفظ حقوق شعبها ولن تسمح بموته عطشا، واشار الى أن اضرارا كبيرة ستقع على السودان اذا تم ضرب السد .

ودعا الحكومة الانتقالية لضرورة الاهتمام بهذا الملف والجلوس مع خبراء قانونيين وفنيين ، وذكر المشكلة الكبرى ان السودان ومصر غير مصدقين بجدية اثيوبيا في ملء خزان السد دون التوصل لاتفاق واعتبر ان هذا هو المسار الطبيعي للمفاوضات.

الخرطوم : فدوى خزرجي

صحيفة الجريدة

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