وزير الثقافة و الإعلام ينعي الكاتب والشاعر عماد الدين إبراهيم





ينعي وزير الثقافة والإعلام الدكتور فيصل محمد صالح بمزيد من الحزن والأسى الكاتب والمخرج المسرحي والشاعرعماد الدين إبراهيم المدير العام لوزارة الثقافة والاعلام بولاية الخرطوم الذي رحل عن دنيانا مساء أمس.

وتخرج عماد الدين إبراهيم من معهد الموسيقى والمسرح وشكل حضوراً كبيرا في الساحة الفنية والثقافية عبر نشاطه الكبير ككاتب لعدد من النصوص المسرحية المعروفة ومخرج إذاعي ومسرحي وكشاعر له عدد من النصوص المغناة.

عمل عماد الدين إبراهيم في عدد من المواقع الادارية وشغل أخيراً منصب المدير التنفيذي لوزارة الثقافة والاعلام ولاية الخرطوم.

رحمه الله وأحسن إليه وخالص العزاء لأسرته وزملائه وأصدقائه.

إنا لله وإنا إليه راجعون

سونا

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