وزير الدولة بالخارجية يشارك في الاجتماع الأممي





شارك السيد عمر قمر الدين، وزير الدولة بوزارة الخارجية، مساء امس، في الاجتماع الأممي الوزاري عبر تقنية الفيديو كونفرانس، الذي دعت له جمهورية إستونيا حول”مسؤولية مجلس الأمن، الدورس المُستقاة لمنع الانتهاكات في المستقبل” (بمناسبة مرور 75 عاماً علي انتهاء الحرب العالمية الثانية).

وتحدث السيد وزير الدولة في معرض كلمته حول الدمار الكبير الذي خلفته الحرب العالمية الثانية علي البشرية في كافة أوجه الحياة، مشيراً إلي أن أوروبا إستفادت من ذلك الدرس في إقامة أنظمة حكم ديمقراطية تتسم بالسلام، والإستقرار وسيادة حكم القانون.

وبيَّن أن السياسات الوطنية وسياسة الحماية التي مارستها القوي العظمي كان من أسباب اندلاع الحرب العالمية الثانية، داعياً المجتمع الدولي علي العمل الجماعي والمؤسسي وفق مبادئ العمل متعدد الأطراف لتعزيز روح التعاون والتنسيق بين جميع الدول.

وأشار في هذا الصدد لجائحة كورونا التي تعتبر مهدد عابر للحدود مما يتطلب تضافر الجهود علي المستوي الدولي لمكافحتها، داعياً مجلس الأمن للاضطلاع بدوره في خلق سياسات مترابطة ومتصلة لضمان صيانة وحفظ السلم والأمن الدوليين.

وحث السيد الوزير في كلمته المجتمع الدولي بالقيام بمسئولياته في تسوية وإنهاء النزاعات القائمة في ليبيا، سوريا واليمن، إضافة لمحاربة ظاهرتي الارهاب والهجرة غير الشرعية.

واستعرض سيادته جهود حكومة السودان في تحقيق السلام وإصلاح الوضع الإقتصادي، والتحديات الماثلة التي ورثتها حكومة الفترة الانتقالية من النظام البائد.

سونا

شارك الموضوع :





