إغلاق كامل للأسواق بمدني إعتباراً من الاثنين االمقبل





أصدر الأستاذ جمال دفع الله المدير التنفيذي لمحلية مدني الكبري اليوم القرار رقم 5 لسنة 2020 والذي قضى بالإغلاق الكامل لجميع الأسواق بالمحلية اعتباراً من يوم الإثنين المقبل لحين اشعار آخر وذلك إستنادًا لتوجيهات اللجنة الفنية لمكافحة كورونا في اجتماعها رقم 13 بتاريخ 2 مايو الحالي.

واستثني القرار أسواق الأحياء وجميع المواقع التجارية بالأحياء والصيدليات والطواحين ومحطات الوقود والأفران.

وشمل قرار الإغلاق الأندية الرياضية ودور المشاهدة وأماكن تداول الشيشة وبائعات الشاي.

وناشد القرار التجار بفتح منافذ بيع بالساحات والميادين داخل الأحياء، مؤكداً إستعداد المحلية منح تصاديق فتح منافذ البيع بالمجان .

سونا

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