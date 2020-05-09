



شهد مطار الخرطوم صباح اليوم السبت تدشين أول شحنة لصادر اللحوم السودانية الى المملكة العربية السعودية، حيث بلغت حمولة الطائرة القادمة من المملكة العربية السعودية 20 طن من اللحوم تم تجهيزها في مسلخ الكدرو بالخرطوم وفق الإشتراطات العالمية.

وقال الدكتور علم الدين عبد الله أبشر وزير الثروة الحيوانية والسمكية معلقا على الحدث غير المسبوق : ” هذه الخطوة إستراتيجية وفق توجه الدولة بادخال سلسلة القيمة المضافة للمنتجات السودانية”.

وتاتي هذه الشحنة ضمن أنشطة شركة الٳتجاهات لتنمية صادرات الٳنتاج الحيواني وبسلسلة القيم المضافة.

وحضر ضربة البداية كل من وزير الثروة الحيوانية والسمكية الدكتور علم الدين عبد الله أبشر والسفير السعودي بالخرطوم علي بن حسن جعفر ومدير شركة الإتجاهات المتعددة الدكتور أحمد عوض بجانب عدد من كبار الشخصيات والمصدرين والمستوردين بقطاع الإنتاج للثروة الحيوانية بالاضافة إلى الأجهزة الاعلامية المختلفة .

وأشاد السيد الوزير بالجهود المقدرة لمنظومة الصناعات الدفاعية وشركة الاتجاهات المتعددة في تصدير أول شحنة من اللحوم الحمراء السودانية للمملكة العربية السعودية، منوها إلى أن هذه الخطوة إستراتيجية وفق توجه الدولة بادخال سلسلة القيمة المضافة للمنتجات السودانية، شاكرا كافة الجهات التي ساهمت في إنجاز هذا العمل الإستراتيجي .

وأشار السيد الوزير للإمكانيات الكبيرة التي تمتلكها شركة الاتجاهات المتعددة المتمثلة في مسلخ الكدرو الحديث الذي يعد من أكبر المسالخ في الشرق الاوسط بجانب إمتلاك الشركة لمزرعة ضخمة ومتطورة ومتخصصة في الانتاج الحيواني.

وأثني الوزير على نوعية اللحوم الحمراء السودانية حيث تعلف الماشية السودانية في مراع طبيعية لاتوجد بها اي مواد اضافية أو كيماوية.

ومن جانبة إعتبر سفير خادم الحرمين الشريفين في الخرطوم، سعادة السفير علي بن حسن جعفر تدشين أول شحنة لصادر اللحوم السودانية الى المملكة العربية السعودية “مرحلة جديدة فى العلاقات الاقتصادية بين البلدين” ،مشيرا الى أن المجال الاقتصادي الاستراتيجي بين المملكة والسودان يسعي الى تنمية وتشجيع اهم قطاعات الاقتصاد .

وكشف السفيرعن موافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية بتدشين الدفعة الأولى لتنمية وتشجيع صادرات اللحوم للملكة، و قال أن هذه الخطوة إستراتيجية ومهمة تعزز من العلاقات الاقتصادية بين البلدين للمساهمة فى سد الفجوة للامن الغذائي العربي والذى تشجعه المملكة للاستفادة من الميزة النسبية المتوفرة لدي السودان .

من ناحيته أكد الدكتور أحمد عوض مدير شركة الاتجاهات المتعددة أن تصدير اللحوم السودانية في شكل سلسلة القيمة هو “نتاج لعمل كبير من ادارة الشركة”.

وقال سيادته أنه سبق للشركة أن صدرت الى مصر منذ خمسة سنوات، كاشفا عن تعاقدات مع الحكومة المصرية لتصدير اللحوم السودانية لمصر.

وأضاف أن الشركة فتحت إتجاهات متعددة فى دول الخليج العربي والتي يصدر لها السودان كميات مقدرة من اللحوم.

وأشار أحمد عوض أن الشركة إهتمت بالدخول الى السوق السعودي، وأضاف قائلاً: ” نشهد اليوم تدشين الدفعة الاولى من اللحوم السودانية التي تبلغ 20 طن للمملكة العربية السعودية وصولا إلى 50 ألف طن بنهاية هذا العام”.

وأثني على جهود وزارة الثروة الحيوانية لدعمها المتواصل والسفارة السعودية واتحاد الغرف التجارية.

سونا

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