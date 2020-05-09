إفتتاح أسواق سنجة جزئياً





إفتتح اللواء الركن محمد عثمان محمد حمد والى سنار المكلف اليوم سوق سنجة الكبير بصورة جزئية عقب قرار إغلاق الاسواق لأكثرمن أسبوعين فى إطار التدابير التى وضعتها حكومة سنار لمجابهة جائحة كورونا.

كما إفتتح الوالى أسواق ولاية سنار الكبري عدا أسواق الخضر والفاكهة واللحوم والتى تم توزيعها الى مراكز فرعية بالأحياء ، ووقف سعادتة على التجربة وقام بتوزيع بعض المبالغ النقدية للاسر المتعففة وتلبية إحتياجاتهم اليومية بمراكز الخضر والفاكهة بالأحياء.

وقال الوالى إن افتتاح الأسواق جاء بصورة جزئية وفرضته الظروف المعيشية وإعتماد العديد من المواطنين على السوق فى تلبية غحتياجاتهم اليومية.

وشدد والى سنار على الإلتزام بالإشتراطات الصحية المطلوبة بمنع التجمعات ولبس الكمامات، لافتا الى أن هذه الفترة تحت التجربة والتقييم ليتم بعدها إفتتاح الأسواق بالمحليات بصورة كلية.

سونا

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