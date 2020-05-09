قائد ثاني الدعم السريع يؤكد فرض هيبة الدولة بجنوب دارفور





أكد الفريق عبدالرحيم دقلو قائد ثاني الدعم السريع فرض هيبة الدولة في كل المناطق التي شهدت النزاعات بين الفلاتة والرزيقات مؤخرا في ولاية جنوب دارفور. واكد دقلو في تصريحات صحفية، بمدينة تلس – 150‪ كام غرب نيالا- عودة الأوضاع الأمنية لطبيعتها، بفضل القوات المسلحة وقوات الدعم السريع والشرطة والاحتياطي المركزي فضلا عن الرسائل التطمينية للمواطنين وتثبيتهم في مواقعهم . ولفت دقلو إلي أن موضوع الاحداث بسيط جدا ومقدور علية لافتا إلي إرسال قيادات متقدمة إلي برام ،كتيلا،أنتكينا ،عدالفرسان شرق نيالا وتمت تغطية كل المواقع وتابع (أصلا حكاية متفلتين والاموال ردت لأصحابها في نيالا وتلس ) وأضاف (أي مال منهوب يرجع ويوصل لصاحبه ). في السياق قال ناظر عموم الفلاتة يوسف السماني، بحسب صحيفة السودانى أن حضور الفريق عبدالرحيم دقلو والقوات النظامية والدعم السريع إلي محلية تلس كان بردا وسلاما علي الرزيقات والفلاتة وهما إخوان أشقاء نزغ الشيطان بينهما وهما يمثلان المجموعة الكبيرة التي ترعي الماشية التي إشتهروا بها تضررا من فتنة المتفلتين منوها الي أهمية حضور دقلو الذي تسبب في فرار المجرمين والمتفلتين في المنطقة وتابع (إذا حضر القط دخل الفار في الجحر ) واصفا دقلو بانه رجل حكيم وله خبرات ودراية بإنسان وارض دارفور.

الخرطوم ( كوش نيوز)

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