قرار بمنح العاملين في القطاع العام إجازة





أصدر وزير شؤون مجلس الوزراء عمر بشير مانيس، قراراً بمنح العاملين بالقطاع العام إجازة لمدة عشرة أيام اعتباراً من اليوم السبت (9 مايو)، وذلك استناداً على قرار اللجنة العليا للطوارئ الصحية القاضي بتمديد حظر التجوال بولاية الخرطوم. ويجيئ القرار اتساقاً مع الإجراءات المطلوبة لمجابهة انتشار جائحة “كورونا”. ويشمل القرار العاملين بالوزارات الاتحادية والوحدات التابعة لها، وولاية الخرطوم. ووجه القرار بحسب صحيفة السوداني الوزراء والجهات المختصة بولاية الخرطوم بإستثناء من يرون ضرورة استمرارهم بالخدمة لتسيير المهام الضرورية، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة. كما وجه القرار كافة الوزارات الإتحادية والوحدات التابعة وولاية الخرطوم والجهات المعنية الأخرى، بإتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.

الخرطوم ( كوش نيوز )

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