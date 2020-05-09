مصادر لـ(السوداني): تأجيل اجتماع لقوى الحرية بشأن الولاة والمجلس التشريعي





لمت (السوداني) عن تأجيل اجتماع المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير المقرر اليوم السبت، بشأن حسم موقفه من تعيين الولاة وتشكيل المجلس التشريعي.

وطبقًا لمصادر (السوداني) فإن التأجيل لجهة وجود خلافات بين عقده مباشرة مع زيادة التدابير الصحية أو عقده اسفيريا.

يذكر أن المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير دعا لاجتماع طارئ اليوم السبت الـ٩ من مايو

وقالت مصادر موثوقة في وقت سابق لـ(السوداني) أنه تم تأجيل تعيين الولاة المؤقتين لأسبوعين وذلك لمراجعة قائمة مرشحي الولايات التي قدمت في وقت سابق لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

وكان من المقرر أن يعقد الاجتماع اسفيريا لجهة وجود حالتي اشتباه بكورونا من بين أعضائه المشاركين في اجتماعات لجان الحكومة.

السوداني

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