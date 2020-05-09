وزارة الصحة تعلن عن نهج جديد لمكافحة فيروس كورونا





كشف دكتور أكرم علي التوم وزير الصحة الإتحادية عن نهج جديد سيتم إتباعه في عمل اللجان المكلفة بمكافحة فيروس كوفيد – 19 ، مشيرا الى أن ذلك جاء نتاج لدراسة معمقة للتجربة خلال الفترة الماضية ، مبينا مشاركة جهات عديدة في الوصول الى هذه النتيجة .

وقال أنه سيتم معالجة كثير من العقبات التي ظهرت خلال التجربة السابقة وسيتم تطبيق إجراءات ستقلص الفترة الزمنية لإجراءات الفحص وصدور النتائج ووصول الأتيام الى وجهاتها المطلوبة وتنظيم العمل، مشيرا الى أن الموجهات سيتم نشرها تباعا على موقع الوزارة إعتبارا من مساء اليوم .

وأكد وزير الصحة خلال حديثه في المنصة الإعلامية لمكافحة جائحة كرونا مساء السبت عمل أجسام واليات الحكومة الانتقالية بانسجام تام في الملف الصحي، مشيراً الى بعض العقبات التي واجهت العمل خلال الفترة الماضية، مؤكدا مقدرة القطاع الصحي على معالجة وتجاوز كل العقبات بالتشاور المستمر والتنسيق الجيد .

وأضاف أكرم أن العاملين في القطاع الصحي في الحكومة الانتقالية يعملون بكفاءة عالية وهمة لتجاوز الأزمة قائلا: ” لدينا كوادر تعمل بروح الثورة” وقادرة على إنجاز مهام الثورة في القطاع الصحي .

وقال وزير الصحة أن الوزارة عقدت إجتماعات مكثفة خلال فترة الجائحة وتم فيها الإطلاع على التقارير الميدانية وأنه تم طرح كل التحديات، مبينا أن اللجان الان تعمل بشكل دؤوب لحل المشاكل بشكل كامل .

وزاد قائلاً: ” سنقوم بنشر كثير من الموجهات للكوادر الصحية على موقع الوزارة خلال الساعات المقبلة لتنظيم العمل” ، مبدياً إستعداد وزارة الصحة لتلقي إستشارات وملاحظات الكوادر الصحية والمختصين ولجان تجمع المهنيين وبقية القطاعات للوصول الى أفضل النتائج .

وقال أكرم “نحن كدولة مسئولين عن كل الخدمات الصحية سواء كورونا وغيرها” – ونشكر التزام المواطن ونشكر الكادر الصحي الممتاز – معبرا عن ثقته في مقدرة القطاعات الصحية بالولايات على القيام بمهامها، منوها الى أنه هنالك ولايات ستقوم باجراءات الفحص كاملة بصورة مسقلة بذاتها في القريب العاجل.

السوداني

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