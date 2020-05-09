تنسيقية لجان الخدمات بسوق ليبيا تنفي كسر التجار للحظر





نفت تنسيقية لجان المقاومه والتغير والخدمات – سوق ليبيا ما نقلته بعض المواقع والصحف الإلكترونية حول كسر تجار سوق ليبيا للحظر ومزاولة العمل وقالت في بيان لها انه منذ سقوط نظام الثلاثين من يونيو ظل اتباع النظام المخلوع علي ضرب وتشتيت المكونات الاجتماعية للشعب وضرب المصالح الاقتصادية للدولة من خلال بث الإشاعات وخلق الأكاذيب تاره اخري وافكارهم الهدامه لذلك تنفي لجان المقاومة والخدمات والتغيير ماورد في بعض الصحف والمواقع الاسفيريه والصحف الإلكترونية بنشرها خبر كسر تجار سوق ليبيا قرار حظر التجوال الصادر من اللجنة العليا للطوارئ الصحية اضافت عليه سوف تتخذ لجان المقاومة التغيير والخدمات كل السبل والأطر القانونية لمقاضاة ناشري الاخبار الكاذبة والمروجون لها وتنفي اللجنة مزاعم من يتحدثون بانهم من سكرتارية لجنه التجار والذين يدعون انهم كبار التجار وأضاف البيان ان يد القانون سوف تطالهم و أضاف ان لجنه التغيير والخدمات والتجار الشرفاء ملتزمون بكل ماتقتضيه المصلحة العليا للدولة وسوف نكون سنداً وعضداً لكل موجها الحكومه التي تصدر من السلطات حذر من العبث بي امن المواطنين وممتلكات التجار لذلك ودعا البيان الى اليقظة وتفويت الفرصة علي المتربصين بي امن وسلامه المواطنين وعدم الانسياق وراء الإشاعات التي يطلقها أبواق النظام المخلوع والثورة ثورة وعي التجار الشرفاء الالتزام بالموجهات الصحية التي اصدرتها الدولة لحمايه المواطن في المقام الأول لذلك لابد من الالتزام التام وتفويت الفرص علي مروجي الإشاعات.

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