ولاية الخرطوم: تشديد الحظر الشامل لمجابهة الزيادة المخيفة في الاصابة بكورونا





صدرت الغرفة المشتركة لطوارئ كورونا في اجتماعها أمس برئاسة أمين عام حكومة ولاية الخرطوم الطيب الشيخ عدداً من الموجهات الخاصة لمواجهة الزيادة المخيفة في عدد الاصابات بفايروس كورونا وذلك بالتطبيق الصارم للحظر الشامل بولاية الخرطوم فيما قررت الغرفة استمرار سريان تصاريح المرور التي كان مقررا لها ان تنتهي اليوم الى أجل يحدد لاحقا وطالبت الغرفة القوات النظامية ونقاط الارتكاز بالتصدي بحسم مظاهر التفلت واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين وذلك حفاظا على سلامة المواطنين ومنع وسائل المواصلات من العمل بشكل قاطع فيما طالبت المواطنين الالتزام التام بالاجراءات الاحترازية المعلنة من وزارة الصحة وهي لبس الكمامات والتعقيم والتباعد المجتمعي والاتصال بفرق التقصي عند الشعور باعراض المرض. وكان مندوب وزارة الصحة قد ذكر في تقريره ان حالات الاصابة المكتشفة اقل بكثير من العدد الحقيقي لحاملي المرض معلنا عن زيادة مراكز الفرز الاولي لتخفيف الضغط على مراكز العزل كما ان هناك زيادة في مراكز العزل بدخول مستشفى المعلم ويونيفرسال.

وقال إن وزارته تولي اهتماما بالغا بالمرضى من غير المصابين بكورنا وهناك زيادة كبيرة في نسبة تشغيل المستشفيات الحكومية وان اغلب الذين يشتكون من عدم وجود الخدمة يقصدون المستشفيات الخاصة معلنا عن عقد اجتماع عاجل مع اصحاب المستشفيات الخاصة لمعالجة مشكلة تشغيل هذه المستشفيات فيما اطمأنت اللجنة على وفرة دقيق الخبز والمجهودات المبذولة لتوفير الغاز واكمال حصة السكر وتوزيع المساعدات للمتأثرين بالحظر عبر آلية المحليات فيما تبذل جهود أخرى لاطلاق نداء الخرطوم للنظافة وتكثيف العمل في النظافة خلال ال(١٠) ايام القادمة.

الخرطوم : شذى الشيخ

صحيفة الجريدة

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