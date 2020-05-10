تجمع المهنيين بالجزيرة يطالب باعلان حالة الطورئ





طالب تجمع المهنيين السودانيين بولايه الجزيرة باعلان حالة الطوارئ لتقليل مخاطر جائحه كورونا بالولاية ، و شدد التجمع على ضرورة مخاطبة ديوان الزكاة لتوفير احتياجات ذوي الدخل المحدود المعيشية.

وشدد التجمع على ضرورة تفعيل القرارات والاجراءات الاحترازية الخاصة لتقليل مخاطر وباء كورونا بمخاطبة الشئون الاجتماعية لتعميم قرار بمنع التجمعات الدينية بالمساجد والكنائس في جميع محليات الولاية المختلفة، ومنح إجازه للموظفين الحكوميين والقطاعات الخاصة.

واعلن تجمع المهنيين عن وجود غرفه طوارئ خاصة به لمكافحة جائحه كورونا ، وطالب وزارة الصحة بتمثل عضوين من التجمع في لجنه الطوارئ العليا .

وأكد التجمع في بيان (تحصلت الجريدة على نسخة منه ) على ضرورة التنسيق مع لجان المقاومة في جانب تقديم الخدمات للمواطنين وتكثيف البرامج التوعوية والتثقيفية عن جائحة كورونا، بجانب مخاطبة اصحاب المخابز للمساهمة في تقليل الازدحام بالمخابز فضلاً عن زيادة ساعات العمل، ومخاطبة اداره الشرطة بتوفير فرد أمن في كل المخابز لمحاربة الظواهر السالبة اضافه الى مخاطبة ادارة البترول بخصوص توزيع الغاز ليصل المواطنين بيسر بجانب تنفيذ برامج للتطهير والتعقيم بالمواقع الخدمية والمؤسسات والاسواق ومطالبة مدراء البنوك والمصارف بتقديم الدعم المادي وبث رسائل توعوية وانتاج عمل درامي يستهدف المتلقين لتنويرهم بكيفية الوقاية من جائحة كورونا .

مدني:مزمل صديق

صحيفة الجريدة

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