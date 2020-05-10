الدعم السريع تشدد على فرض هيبة الدولة بمناطق النزاعات القبيلة





أكد قائد ثاني الدعم السريع الفريق عبدالرحيم دقلو، فرض هيبة الدولة في كل المناطق التي شهدت نزاعات قبلية من بينها النزاع الأخير بين الفلاتة والرزيقات مؤخراً بولاية جنوب دارفور.

وقال دقلو في تصريحات أمس من داخل مدينة تلس ، نطمئن المواطنين بعودة الأمن بفضل القوات المسلحة وقوات الدعم السريع والشرطة والاحتياطي المركزي.

وأعلن عن إرسال قيادات متقدمة إلي مناطق “برام ،كتيلا، أنتكينا ،عد الفرسان شرق نيالا” مع تغطية كل المواقع تغطية تامة وقال “أي مال منهوب يرجع ويوصل لصاحبو”.

من جانبه قال ناظر عموم الفلاتة يوسف السماني إن حضور الفريق عبدالرحيم دقلو والقوات النظامية والدعم السريع إلى محلية تلس تسبب في فرار المجرمين والمتفلتين في المنطقة وكان برداً وسلاماً على الرزيقات والفلاتة وأضاف “هما إخوان أشقاء نزغ الشيطان بينهما”.

كما شكر الناظر يوسف السماني كل جيرانه من رجالات الادارة الاهلية لجهة رعايتهم للاسر وإعادة المال المنهوب، وأشار إلى التنسيق والانسجام بين الادارة الاهلية وقوى الحرية والتغيير.

وأشاد ممثل قوي الحرية والتغيير بمحلية تلس بتوجيهات الفريق عبدالرحيم دقلو بإعادة الابقار المنهوبة، وأكد أنهم سند وعضد للوثيقة الدستورية وأنهم راضين عن هذه الشراكة رغم كل الهنات.

صحيفة الجريدة

شارك الموضوع :





