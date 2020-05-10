الوساطة تُمدد التفاوض بين الحكومة الانتقالية وحركات الكفاح المُسلح





قررت الوساطة بدولة الجنوب تمديد أجل التفاوض بين الأطراف السودانية في مباحثات جوبا إلى حين الانتهاء من الملفات المطروحة في المفاوضات والتوصل إلى اتفاق سلام شامل.

و قال رئيس فريق الوساطة توت قلواك ، مستشار رئيس دولة الجنوب للشؤون الأمنية، في بيان رسمي أمس إن التمديد جاءً بناء على رغبة الأطراف في إكمال المفاوضات وجديتهما في الوصول إلى اتفاق سلام شامل.

وأعلن فريق الوساطة تمديد أجل مفاوضات السلام بين الحكومة وحركات الكفاح المسلح بعد انتهاء الفترة الممنوحة لأطراف التفاوض للوصول إلى اتفاق سلام نهائي في التاسع من مايو الحالي.

صحيفة الجريدة

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