ابراهومة يغلق الباب امام التكهنات بشان مستقبله التدريبي





أغلق مدرب الخرطوم الوطني، الكابتن ابراهيم حسين ( ابراهومة) الباب امام التكهنات بشان مستقبله التدريبي وذلك علي خلفية الانباء التي اشارت لامكانية عودته الي المريخ بعد اقالة مدرب الاحمر التونسي امين المسلمي.

وقال ابراهومة في تصريحات للموقع الرسمي لنادي الخرطوم الوطني انه مستمر مع الكوماندوز مشيراً الي ان عقده مع الخرطوم مستمر وهناك رغبة من كل الاطراف في المضي الي الامام والعبور بالمشروع الي بر الامان.

وكشف ابراهومة عن سعادته الكبيرة بالدعم الذي يجده من مسئولي نادي الخرطوم الوطني لافتاً الي ان رئيس النادي مامون النفيدي من اكثر الشخصيات التي تقف الي جانبهم في فريق الكرة وتوفر الدعم بالاضافة الي اعضاء مجلس الادارة .

وقطع ابراهومة بان هناك مشروع كبير يخطط له في نادي الخرطوم الوطني لافتاً الي ان هذا المشروع سيستفيد منه المنتخب الوطني في نهاية المطاف وهو الامر الذي يجعله حريصا علي البقاء والمضي الي الامام في العمل مع النادي.

صحيفة السوداني

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