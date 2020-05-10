والى كسلا يصدر بياناً حول الأحداث بين النوبة والبني عامر





أصدر والي ولاية كسلا المكلف اللواء ركن محمود بابكر محمد همد بياناً توضيحياً حول الأحداث التي وقعت يوم الخميس السابع من مايو الجارى بين قبيلتي النوبة والبني عامر بمدينة كسلا والتى أدت الي وقوع ضحايا وخسائر في ممتلكات المواطنين.

وأكد همد أن الأحداث قد تم إحتوائها في وقتها بتدخل قوات المنظومة الأمنية بالولاية ، غير ان هذه الاحداث سرعان ماتجددت صبيحة الجمعة وأسفرت عن وقوع جرحي وعمليات حرق للمنازل.

وأعربت لجنة أمن الولاية عن أسفها لهذه الأحداث التي وقعت في هذا الشهر المبارك والبلاد تواجه أزمة صحية كبيرة وتؤكد أنها قد وضعت أجهزتها النظامية في حالة إستنفار تحسباً لاي تطورات ، مناشدة الادارات الاهلية وحكماء القبيلتين للتدخل لنبذ العنف والجهوية وضبط النفس وتحكيم صوت العقل.

و فيما يلي تورد (ســــونا) نص البيان التوضيحي:

يقول تعالي: ( من قتل نفسا بغير نفس أوفساد في الأرض فكانما قتل الناس جميعا) صدق الله العظيم

1/ شهدت مدينة كسلا حاضرة ولاية كسلا يوم الخميس 7/5/ 2020 احتكاكات لافراد من أبناء قبيلتي النوبة والبني عامر وقد تم احتوائها في وقتها بتدخل قوات المنظومة الامنية بالولاية ، غير ان هذه الاحداث سرعان ماتجددت صبيحة الجمعة 8/5/ 2020 وأسفرت عن وقوع جرحي وعمليات حرق للمنازل وقد تم إسعاف المصابين لتلقي العلاج.

2/ بتاريخ السبت 2020/5/9 توفي الي رحمة مولاهم ثلاثة من أبناء قبيلة البني عامر نسال الله لهم القبول والمغفرة ، وتم حصر الجرحي والمصابين وبلغ عددهم (79) جريح حالتهم مستقرة.

3/ قامت القوات النظامية بالتدخل والفصل بين الاطراف وتم القبض علي(59) متهما من الطرفين وتم تدوين بلاغات جنائية في مواجهتهم.

4/ لجنة أمن الولاية اذ تتاسف لهذه الاحداث التي وقعت في هذا الشهر المبارك وبلادنا تواجه أزمة صحية كبيرة تؤكد أنها قد وضعت أجهزتها النظامية في حالة إستنفار تحسبا لاي تطورات وفي ذات الوقت نناشد الادارات الاهلية وحكماء القبيلتين للتدخل لنبذ العنف والجهوية وضبط النفس وتحكيم صوت العقل.

5/ نناشد المواطنين عامة ومواطني ولاية كسلا خاصة بعدم الالتفات الي الشائعات والأنباء المغلوطة التي تهدف الي زعزعة الأمن والاستقرار بالولاية.

6/ ستعمل كافة الاجهزة المختصة علي انفاذ القانون لبسط هيبة الدولة.

سونا

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