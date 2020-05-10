المخابرات بشمال كردفان تواصل تعقيم المؤسسات المدنية والعسكرية





أكد العميد أمن كامل محمد حسب الرسول مدير جهاز المخابرات العامة بولاية شمال كردفان إستعداد الجهاز للوقوف في كل القضايا الوطنية وخدمة المجتمع والمساهمة في كل المشروعات التي تحقق التنمية والاستقرار وسلامة المواطن.

جاء ذلك لدى متابعته لسير عمليات حملات التعقيم بالمؤسسات والمصالح والمرافق المدنية والعسكرية بمدينة الأبيض ضمن مبادرة جهازالمخابرات العامة والشركاء لمجابهة كورونا وزيارته الميدانية التي قام بها الي مستشفي السلاح الطبي بمدينة الأبيض.

وقال سيادته أن الحملة في يومها الثاني وقد شملت عدد من المواقع، مضيفا بأنها ستستمر لخمسة أيام لتعقيم وتطهير المؤسسات والمواقع الحيوية بمدينة الابيض وبعض المحليات وذلك من واقع المسؤولية الإجتماعية للجهاز والمشاركة في كافة القضايا الوطنية.

و أشارإلي تعاون وتضامن كل منظمات المجتمع المدني والقطاعات والفعاليات مع الحملة من أجل التصدي لمنع انتشار الوباء .

سونا

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