الشيخ يؤكد حرص الدولة علي ترقية وتطوير أداء الموانئ البحرية





أكد الاستاذ إبراهيم الشيخ رئيس لجنة النقل والترحيل والموانئ حرص الدولة علي ترقية وتطوير اداء الموانئ البحرية نظرا لقيمتها الاقتصادية والامنية، مبينا ان السودان يملك الموارد البشرية والمادية الكافية لادارة موانئه دون الحاجة الي بيعها او ايجارها.

جاء ذلك خلال لقاء وفد اللجنة بوالي البحر الاحمر في اطار زيارة الوفد الحالية للولاية ، حيث قدم الوفد خلال اللقاء تنويراً شاملا حول الزيارة التي تهدف الي الوقوف ميدانياً علي المشاكل والمعوقات التي تواجه العمل بالموانئ والحلول اللازمة لمعالجتها من اجل النهوض بصناعة النقل البحري بالسودان.

واشار مدير عام جمارك السودان الفريق د. بشير الطاهر خلال اللقاء الي اهمية الزيارة في الوقوف علي تحديات النقل البحري وسبل تجاوزها، مؤكدا جاهزية الجمارك لتنفيذ مايليها في هذا المجال.

واضاف المدير العام لهيئة الموانئ البحرية كابتن اونور سلطان ان اللجنة وقفت علي الاداء التشغيلي وبرنامج تطوير الهيئة من خلال توفير آليات جديدة وصيانة الآليات المتاحة بجانب توفير معينات العمل بنظام النافذة الموحدة .

يذكر ان لجنة النقل والترحيل والموانئ تعد احدي اللجان الفرعية المساعدة للجنة الطوارئ الاقتصادية

سونا

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