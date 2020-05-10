شرطة ولاية الخرطوم.. سنتعامل بصرامة مع المخالفين للحظر الصحي





نفذت شرطة ولاية الخرطوم اليوم حملة واسعة لاغلاق الاسواق المخالفة لقرار الحظر الصحي حيث وقف مدير شرطة ولاية الخرطوم الفريق شرطة عزالدين الشيخ علي منصور على عمليات الاغلاق التام لسوق ليبيا بمحلية أمبدة بعد قيام بعض التجار والفريشة بمزاولة عملهم يوم امس.

وقال مدير الشرطة بالولاية ان قيام التجار بفتح محلاتهم فيه مخالفة واضحة لقرار الحظر الصحي الشامل وموجهات اللجنة العليا لمواجهة كورنا والغرفة المشتركة لطوارئ كورنا ومقررات لجنة امن ولاية الخرطوم، كما انه يجهض كل جهود الدولة للحيلولة دون انتشار المرض في ظل تصاعد الاصابات، وقطع مدير الشرطة انه سيتم التعامل بصرامة في مواجهة المتفلتين الذين يهددون سلامة المواطنين وسيتم تقديمهم لمحاكم الطوارئ العاجلة وسيتم حجز العربات المخالفة، وناشد المواطنين الالتزام بالحظر حتى لا نلجأ لاستخدام القانون، كما طمأن التجار بان الشرطة ستقوم بتأمين السوق.

من جهته قال المدير التنفيذي لمحلية امبدة رابح أحمد حامد انه عقد اجتماعا مع تجار سوق ليبيا بحضور لجان المقاومة ووجد تفهما كبيرا من التجار لدواعي قرار قفل السوق والالتزام بموجهات مكافحة كورنا .

سونا

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