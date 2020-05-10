انضمام حركتي «شهامة القومية وحركة نضال الهامش إلى تحالف حركات الكفاح المسلحة





أعلنت حركتي «شهامة القومية وحركة نضال الهامش، انضمامهم الي تحالف حركات الكفاح المسلحة بقيادة مصطفي علي محمد عبدالله الشهير ب (جبل سي) بغية المشاركة في المنبر التفاوضي المقرر انعقاده بالخرطوم.

وجاء انضمام حركتي، شهامة القومية بقيادة عبدالرحمن العطوي ،وحركة نضال الهامش بقيادة علي صالح قديم ادم ، بكامل اعتمادها الحربي ومكوناتها السياسية والإدارات الأهلية والمدنية،وتأتي الخطوة بناء علي التوافق في الرأي والأهداف المشتركة مع التحالف والتي تهدف إلي تحقيق السلام الشامل والعادل خاصة بعد قيام ثورة سبتمبر المجيدة.

التيار

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