إذاعة خطاب رئيس مجلس السيادة من “الموبايل” يثير انتقادات الأسافير





أثار قراءة مذيع التلفزيون القومي لخطاب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبدالفتاح البرهان من هاتف نقال، انتقادا على مواقع التواصل.

وظهر المذيع (الجعفري) وهو يمسك بهاتفه على الهواء لقراءة بيان القائد الأعلى للقوات المسلحة، مما دعا البعض أن ينتقد طريقة إذاعة البيان، قائلون أن بعض التفاصيل الصغيرة تهزم المضمون.

وكان “البرهان” قد عبر في بيانه عن قلق مجلسا السيادة والوزراء وأجهزة الدولة التنفيذية والأمنية للأحداث القبلية المؤسفة التي وقعت في مناطق متفرقة من البلاد.

كانت في محصلتها إزهاق لأرواح سودانية عزيزة وإتلاف لإموال وممتلكات سودانية غالية.

داعياً إلى تفويت الفرصة على من أسماهم ب “دعاة الفتنة” الذين يسعون إلى هدم قيم مجتمعنا السوداني السمحة والنبيلة.

كما وجه القوات النظامية جميعا بالتصدي لكل من يريد أن يعبث بأمن المواطن والمحافظة عليه بما كفل لها القانون من صلاحيات بلا تردد أو تهاون بل بالحزم والحسم المطلوبين بما يؤمن البلاد والانفس والأموال.

السوداني

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