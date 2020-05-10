عالقو السودان بدولة مصر يعتزمون العودة للبلاد مشياً على الاقدام





نفذ العالقون بمصر وقفة احتجاجية يوم الاحد أمام السفارة السودانية بالقاهرة مطالبين فيها بالعودة إلى البلاد لتأزم أوضاعهم النفسية والمادية وطرد معظمهم من أماكن سكنهم لعدم تمكنهم من دفع الإيجار. وأشار أحد العالقين أنهم بصدد

تصعيد قضيتهم إلى أعلى المستويات، لدرجة أنهم دعوا وسائل الاعلام المصرية لعرض أوضاعهم وإتخاذها قضية رأي عام. وألقى أحد المواطنين

المسؤولية على عاتق الحكومة السودانية وإهمالها لرعاياها بالخارج. وأضاف: إن لم تجد الحكومة حلاً لعودتنا للبلاد سنحمل مرضانا على أكتافنا ونتابع سير النيل لنصل بلادنا راجلين.

العريشة

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