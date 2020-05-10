اللجنة الاقتصادية تبحث بالبحر الأحمر قضية إرجاع بواخر الماشية





ناقش اجتماع لوفد لجنة النقل باللجنة الاقتصادية، مع مدير عام الموانئ البحرية أونور محمد آدم اليوم الأحد، موقف الآليات والكرينات والخطة المستقبلية لسرعة دوران البواخر للوصول إلى أقصى إنتاجية، والجهود المبذولة للإحلال والإبدال ومشاكل الصادر والوارد.

وترأس الوفد إبراهيم الشيخ، وعضوية مدير عام الجمارك ومدير عام المواصفات، ولجان النقل والأمن الاقتصادي وممثلو وزارتي المالية والتجارة وممثل قوى الحرية والتغيير.

وقال مدير ادارة الاعلام بالموانئ نبيل محمود محمد خليل لـ(الصيحة الآن)، إن الاجتماع أمن على تفعيل النافذة الواحدة وتحريك آلية المجلس الاستشاري ومنحه المزيد من الصلاحيات لإدارة النشاط المينائي، والاستفادة من إمكانيات تصدير الفواكه واللحوم وإنشاء قرية لتصديرها عبر المبردات أسوة بمطار الخرطوم.

وأضاف بأن الوفد الزائر للولاية سيقوم بزيارات لكل الموانئ والوقوف على الطبيعة لحل العوائق.

وأوضح خليل أن الاجتماع تطرق كذلك لقضية إرجاع بواخر الماشية، وتم الاتفاق على بحث المشكلات التي تواجه هذا القطاع للاستفادة القصوى من الثروة الحيوانية.

وكان مقرراً أن يترأس وزير مجلس الوزراء عمر مانيس، وفد اللجنة الاقتصادية إلى البحر الأحمر، لكنه تخلف عن الزيارة، وعلمت (الصيحة الآن)، أن مانيس طلب من الوفد إيجاد حلول عاجلة لمسألة إرجاع بواخر الماشية السودانية.

ويذكر أن اللجنة التي تزور بورتسودان، هي مساعدة للجنة الاقتصادية العليا التي يرأسها الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي).

الصيحة

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