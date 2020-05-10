كسلا تكشف تطورات نزاع البني عامر والنوبة والقبض على (59) متهماً





أعلن والي كسلا المكلف اللواء ركن محمود بابكر همد، أنهم تم القبض على (59) متهماً من قبيلتي البني عامر والنوبة عقب الأحداث التي وقعت بين الطرفين بكسلا مؤخراً، فيما أكد وفاة (3) من أبناء البني عامر وإصابة (79) آخرين أمس.

وأوضح الوالي في بيان توضيحي اليوم الأحد، أنه تم احتواء الاحتكاكات التي وقعت بكسلا الخميس الماضي في لحظتها بتدخل القوات الأمنية، وأشار إلى تجدد الأحداث صبيحة يوم الجمعة الماضي، ما أسفر عن وقوع جرحى وعمليات حرق للمنازل، وتم إسعاف المصابين لتلقي العلاج، ونوه لوفاة (3) من البني عامر أمس، وأكد حصر الجرحى والمصابين، وأضاف بأن القوات النظامية تدخلت وفصلت بين الأطراف، وتم القبض على (59) متهماً من الطرفين، وتدوين بلاغات جنائية في مواجهتهم.

وأعلنت لجنة أمن الولاية وضع أجهزتها النظامية والأمنية في حالة استنفار تحسباً لأي تطورات، وتأسفت لوقوع هذه الأحداث خلال رمضان، وناشدت الإدارات الأهلية وحكماء القبيلتين بالتدخل لنبذ العنف والجهوية وضبط النفس، كما ناشدت المواطنين عامة ومواطني كسلا خاصة بعدم الالتفات للشائعات والأخبار المغلوطة، وشددت على أن الأجهزة المختصة ستعمل لإنفاذ القانون وبسط هيبة الدولة.

الصيحة

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