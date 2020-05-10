الفكي:مجلسا السيادة والوزراء وقوى الحرية يقفون خلف لجنة ازالة التمكين





أكد الاستاذ محمد الفكي سليمان عضو مجلس السيادة، ان مجلسي السيادي و الوزراء و قوى اعلان الحرية والتغيير يقفون خلف لجنة إزالة التمكين.

وفي رده علي سؤال حول وجود خلافات في الحكومة الانتقالية، اكد انها تعمل كجسم واحد، ولا توجد اي خلفات بين مكوناتها، ولكنه استدرك قائلاُ “انه بطبيعة الحال يوجد تنوع في وجهات النظر لكن تظل الحكومة تعمل في تناغم وانسجام تام لانجاح الفترة الانتقالية”.

وأكد الفكي في حديثه لقناة سودانية ٢٤ مساء اليوم عند تناوله لعدد من القضايا خاصة قضية سير عمل لجنة ازالة التمكين والبطء في تنفيذ المصفوفة، ارجع ذلك لعدم أكمال هياكل السلطة المدنية خاصة المجلس التشريعي والولاة عازياً هذا التاخير بسبب ان هناك مشاورات مع عدد من الاطراف منها حركات الكفاح المسلح.

واعرب عضو مجلس السيادة عن تفائله بنجاح الفترة الانتقالية وتصحيح الأوضاع الاقتصادية بالبلاد خاصة وأن البلاد اتجهت نحو الزراعة والصناعة، واضاف قائلاً “انهم يطمعون في خلق علاقات وشركات مع المجتمع الدولي على اساس الإستثمار المشترك”.

اما فيما يتعلق بسير عملية السلام فاشار الفكي الي أنها تمضي بصورة طيبة لولا جائحة كورونا التي اجتاحت كل العالم مما ادى الى تاجيل الوصول إلى السلام المنشود.

سونا

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