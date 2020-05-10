إرتفاع كبير في حالات الإصابة بـ”كورونا” وتسجيل (201) إصابة اليوم





أعلنت وزارة الصحة الإتحادية تسجيل (201) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد اليوم “الأحد” ضمنها (6) وفيات مبينة أن العد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس بلغ (1305) حالة متضمنة (70) حالة وفاة

وأوضح تعميم صحفي صدر عن وزارة الصحة قبل قليل، ان الحالات سجلت بواقع (174) حالة بولاية الخرطوم و(15) حالة بولاية سنار و(10) حالات في ولاية الجزيرة وحالة واحدة في كل من ولايات القضارف والنيل الازرق، مشيرا إلى أن حالات الوفاة شملت (4) حالات في ولاية الخرطوم وحالة في القضارف وأخرى في سنار.

وأشار البيان الممهور بتوقيع مدير عام الوزارة، بابكر أحمد علي المقبول، إلى أن اليوم الأحد شهد تماثل (30) حالة للشفاء بولاية الخرطوم ليرتفع عدد المتعافين الى (145)

ولفت المقبول الى ان عدد العينات التي تم فحصها اليوم بالمعمل القومي للصحة العامة (استاك) بلغ كانت منها (110) عينة موجبة فيما تم فحص (175) عينة كان ضمنها (64) حالة موجبة

المجهر السياسي

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