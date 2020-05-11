تجمع الطيران المدني يطالب لجنة التفكيك بتصفية وتجميد حسابات شركات المطار





طالب التجمع المهني للطيران السوداني لجنة إزالة التمكين بقطاع الطيران بتصفية وتجميد حسابات كل شركات المطار وأيلولتها لوزارة المالية ، بدلا من الاكتفاء بحل مجالس ادارتها فقط ،ومراجعة العقودات الموقعة ما بين هذه الشركات ومع الشركات الخاصة والحكومية والمحاسبة على كل التجاوزات المالية بالاضافة الى مصادرة كل الآليات والمعدات والعقارات التي تم شرائها بعائدات قومية وامتلكتها هذه الشركات او منحتها من خلال عقود فاسدة لشركات اخري بالقطاع .

وشدد التجمع على ضرورة كشف أسماء كل من كان يشغل منصب حكومي له دور رقابي ومحاسبي بالقطاع وأمتلك أسهم في شركات خاصة عاملة بنفس القطاع، او أستغل منصبه في تحقيق منافع بدون وجه حق. وتمسك التجمع بمحاسبة كل من فسد او أضر بمصالح العمال من ممثلي العاملين بنقابة الطيران المدني ونقابة سودانير.

صحيفة الجريدة

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