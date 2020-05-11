وزير الصحة يعفي الأمين العام للمجلس القومي للأدوية والسموم





أعفى وزير الصحة الاتحادي أكرم علي التوم، الأمين العام للمجلس القومي للأدوية والسموم د.عماد عثمان أبوريد أحمد من منصبه وكلف د. مناهل عبد الحليم عمر حسب الله إلى حين إعلان الوظيفة عبر وسائل الإعلام تماشياً مع توجيهات التغيير المطلوب.

وأوضح وزير الصحة بحسب القرار، أن اعفاء الأمين العام لمجلس الأدوية تم وفقاً لأحكام الوثيقة الدستورية واستناداً إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 70 لسنة 2019 الذي يبين اختصاصات وسلطات وزارة الصحة الاتحادية وفي إطار إنفاذ موجهات الحكومة الانتقالية لإصلاح الخدمه المدنية.

صحيفة الجريدة

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