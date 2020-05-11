لجنة العربات غير المقننة تمنع استخدام (التاتشر) بواسطة المواطنين





انعقد بالقصر الجمهوري أمس الاجتماع الثالث للجنة العليا لجمع السلاح والعربات غير المقننة برئاسة نائب رئيس المجلس السيادي الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، وبمشاركة جميع أعضاء اللجنة، وأصدر عدداً من القرارات والموجهات للعمل في المرحلة المقبلة.

واستعرض الاجتماع عدداً من المواضيع المتصلة بسير عملية جمع السلاح وضبط تهريب العربات لداخل البلاد، ووافق على اتخاذ عدد من الإجراءات والقرارات التي تساعد اللجنة في أداء مهمتها على الوجه المطلوب.

وأعلن المقرر والمنسق الفني للجنة، الناطق باسم اللجنة اللواء ركن د. عبد الهادي عبد الله عثمان في تصريحات صحفية، أن اللجنة قررا تخصيص قوات مشتركة تكون موجودة في رئاسة الفرق العسكرية بجميع الولايات تنحصر مهمتها في جمع السلاح، على أن تقوم الأجهزة الأمنية بتوفير أجهزة الكشف والكلاب البوليسية للمساعدة في كشف الأسلحة المخبأة.

وقال إن اللجنة أصدرت أيضا قراراً بمنع استخدام عربات الدفع الرباعي بواسطة المواطنين، خاصة عربات (التاتشر)، وأن يقتصر استخدامها على الأجهزة الأمنية فقط، ونوه إلى أن الأجهزة الأمنية ستقوم بمصادرة أي عربة لاندكروزر (تاتشر) متحركة في الولايات لصالح الدولة.

وأصدرت اللجنة قراراً بمصادرة جميع العربات التي دخلت السودان بطريقة غير مشروعة والشاحنات التي تحملها لصالح الدولة، ما عدا العربات الموجودة داخل حظائر الجمارك في الوقت الراهن، وقررت اللجنة تخصيص نسبة (25%) من قيمة العربات المصادرة لصالح القوات التي قامت بضبطها.

وأصدرت اللجنة قراراً منعت بموجبه استخدام الدراجات النارية (المواتر) في كل الولايات الحدودية ومصادرة المخالفة منها لصالح الدولة.

صحيفة الجريدة

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