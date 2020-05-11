التعليم العام يدخل العهد الألكتروني





تواصلت لجنة تنفيذ المنهج الجديد للتعليم في السودان مع احدى شركات الاتصالات لتوفيير الأجهزة الحديثة المطلوبة لإنشاء تطبيق يربط المدارس في جميع انحاء البلاد مع بعضها.. مع ربط الآباء وأولياء الامور بالتقدم العلمي لأبنائهم .

وبحسب صحيفة آخر لحظة، فقد تبرعت إحدى الشركات بإنشاء التطبيق و بدأت التجربة بربط خمس مدارس بمناطق مختلفة.. وبعد الانتهاء من الربط ستدخل البلاد في نظام التعليم الألكتروني وتواصل لجنة المناهج ادخال المقررات الكترونيا في الموقع.أول بأول. مما يسهل على التلاميذ وأهلهم في شتى بقاع العالم الحصول بيسر على المقرر الخاص بهم دون الحاجة للبحث عن الكتاب ودفع تكاليفه.

الخرطوم: (كوش نيوز)

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