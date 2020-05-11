ماذا قال راموس عن عودة الدوري الإسباني؟





تحدث سرجيو راموس، قائد نادي ريال مدريد ومنتخب إسبانيا عن عودة النشاط الكروي ومنافسات الدوري الإسباني.

وقال راموس في تصريحات نقلتها صحيفة “أيه إس” الرياضية الإسبانية إن إسبانيا تحتاج إلى عودة النشاط الرياضي.

وأوضح راموس بقوله “البلاد تحتاج لعودة الدوري ودوري أبطال أوروبا لدعم اقتصاد البلاد”.

وتتوقف منافسات الدوري الإسباني ومعظم الدوريات الأوروبية منذ مارس/آذار الماضي، بسبب تفشي جائحة كورونا المستجد.

وقال راموس: “البلاد تحتاج كرة القدم لدعم الاقتصاد، وكذلك الناس يحتاجونها لتستمر أشغالهم”.

وتحدث عن عودة النشاط الرياضي، بقوله “أتشوق للمنافسة من جديد ولتعود الليجا طبيعية كما كانت، علينا أن نكون منضبطين لنتغلب على هذا الفيروس”.

واستمر راموس قائلا “أود إرسال رسالة لدعم كل من فقد حبيب، سنتجاوز ذلك معا”.

أما عن عودة التدريبات فقال قائد الميرنغي: “نذهب إلى فالديبيباس، مركز تدريبات ريال مدريد، بشكل منفرد ونتبع الإجراءات، الوضع ليس طبيعيًا بعض الشيء ومعقد لكن الظروف تقتضي ذلك”.

ووضعت رابطة الليغا الإسبانية موعدا أوليا لعودة منافسات الدوري الإسباني في 12 يونيو/حزيران المقبل.

ومن المقرر أن تعود منافسات كرة القدم في ألمانيا بداية من 16 مايو/أيار الجاري.

سبوتنيك

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