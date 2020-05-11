من أجل استرجاع نيمار.. برشلونة يضحي بهذا الثلاثي





ما زال فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، مهتما بالتعاقد مع نجم باريس سان جيرمان نيمار جونيور، لكنهم يعلمون أن الصفقة ستستغرق وقتا طويلا.

ويستغل النادي الكتالوني حسب وسائل إعلام إسبانية المشاكل الداخلية داخل باريس سان جيرمان، حيث ترغب إدارة الأخير في تخفيض الرواتب، وهو ما يتعارض مع رغبة اللاعبين.

وأغلق نيمار الباب أمام تجديد عقده مع باريس سان جيرمان، لأن رغبته الوحيدة حاليا هي العودة لصفوف برشلونة.

وسيعتمد البارصا على التعاقد مع نيمار عن طريق الصفقات التبادلية فقط، ويضع الثلاثي الفرنسي غريزمان، أومتيتي وديمبيلي على طاولة المفاوضات مع النادي “الباريسي”.

عربي 21

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