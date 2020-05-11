الشرطة تعيد إغلاق محال تجارية بسوق معسكر ابو شوك بالفاشر





نفذت قوات شرطة ولاية شمال دارفور بمشاركة عدد من جهات الاختصاص حملة لاغلاق المحال التجارية بسوق معسكر ابو شوك غرب الفاشر غير المستثناه من قرار والي شمال دارفور والذي قضى بإغلاق الأسواق للحد من انتشار جائحة كورونا،

ودعا عدد من القيادات بالمنطقة المواطنين بالمعسكر الى الالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية الصادرة من حكومة الولاية ووزارتي الصحة الاتحادية والولائية ، محذرين من خطورة المرض وانتشاره في ظل الوضع الذي تعيشه المعسكرات مبينين ان اغلاق المواقع والمحال التجارية سيحد من تجمع المواطنين وازدحامهم الأمر الذي يقلل من انتشار كورونا .

وفي محلية طويلة نظمت منظمة تباشير الطوعية للتنمية بالتنسيق مع ادارة المحلية ولجان المقاومة، نظموا حملة للتوعية بمخاطر فيروس كورونا المستجد، شملت الحملة عدداً من معسكرات النازحين وبعض احياء طويلة.

وقال منسق منظمة تباشير أيوب ابراهيم عربي انه قد تم خلال الحملة توزيع نشرات ورقية توعوية وبث رسائل عبر الاعلام الجماهيري الجوال.

مشيرا الى ان الحملة وجدت التجاوب والرضا من مجتمع محلية الطينة عامة ، وستستمر لتشمل كل قرى ومعسكرات طويلة

سونا

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