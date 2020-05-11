تخصيص مدينة حسن إبراهيم مالك الجامعية لإسكان الكوادر الطبية





أكد د. علاء الدين عوض نقد الله ممثل وزارة الصحة بالخرطوم عضو لجنة إسكان الكوادر الطبية ان قرار تخصيص مدينة حسن إبراهيم مالك الجامعية للطالبات بمدينة بحري لإسكان الكوادر الطبية بولاية الخرطوم يأتي كحل عاجل لمشكلة ترحيل الكوادر الطبية العاملة بولاية الخرطوم وبتوجيه من لجنة الطوارئ الصحية العليا لدحر جائحة فايروس كرونا المستجد وبالتعاون مع الصندوق القومي لرعاية الطلاب

وأبان د. علاء نقد الله في تصريح لسونا ان السكن خصص للكوادر الطبية العاملة في مراكز العزل و مناطق الفرز البصري بالمستشفيات حتى يتسنى لهم العمل على عزل المرضى المصابين والمشتبه بهم في عنابر عزلهم و مستشفيات العزل المقررة حتى يضمن عدم اختلاطهم ببقية المرضى، فضلا عن ضمان إستمرار النظام الصحي في عمله لجميع المرضى المصابين بالكورونا و غير المصابين و الذين تضرروا كثيرا خلال هذه الجائحة، وأضاف كان أحد الحلول المطروحة هو تسكينهم بإحدى المدن الجامعية وترحيلهم حتي تنجلي الجائحة.

وأشار نقد إلي أن لجنة إسكان الاطباء ضمت في عضويتها وزارة الصحة وصندوق رعاية الطلاب ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومستشار نائب رئيس مجلس السيادة حيث وقفت على مدى جاهزية المدينة للسكن.

وأوضح أن لجنة الإسكان الميدانية ناشدت الطالبات لاسترداد ممتلكاتهم بالغرف لحين عودة المدينة لعملها المعتاد حال انتهاء الأزمة، مشيدا بالوعي والتضامن والاستجابة السريعة من الطالبات وأولياء الأمور

وطمأنت اللجنة أهالي الحي الذين جاءوا مستفسرين بأن السكن في المدينة مخصص فقط للكوادر الطبية العاملة في المستشفيات المختلفة وستعمل الوزارة علي تعقيم وتطهير المدينة حتى تكون آمنه وصحية لسكن الطالبات وأهل الحي

وأضاف نقد بأن المواطنين أبدو ترحيبهم ودعمهم للجيش الابيض واستعدادهم لتقديم كل ما يمكن لهم من أجل القيام بواجبهم المقدس وابانوا بأن بيوتهم مفتوحة للجيش الابيض وهم على استعداد لتقديم الخدمات وسد اي نقص قد يطرأ على خدمات الكادر الطبي

واختتم تصريحه قائلاً إن اللجنة العليا تقدم شكرها للطالبات و لسكان الحي على كرمهم واستجابتهم السريعة لنداء الوطن مضيفاً أن هذا هو ديدن السودانيين لما عرف فيهم من الشجاعة والمروءة وكرم الضيافة

سونا

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