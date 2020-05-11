دقلو يعد بحل مشكلتي المياه والكهرباء بمحلية تلس





أكد الفريق عبدالرحيم دقلو قائد ثاني الدعم السريع وقائد متحرك إعادة الحق في الاحداث بين الفلاتة والرزيقات حل مشكلتي المياه والكهرباء بمحلية تلس

وقال دقلو في تصريحات صحفية اليوم بتلس التي تبعد (١٥٠) كيلو متر غربي نيالا إن إهمالاً ممنهجاً وواضحاً لمحطات المياه والكهرباء وغياب المسؤلين عن العمل أدى إلى وجود صفوف ومعاناة شديدة للمواطنين مع الانتظار الطويل على الرغم من توفر المياه في مصادرها وأعلن تبرعه ب (١٣٦) برميل جازولين لمحلية تلس

وثمن المدير التنفيذي لمحلية تلس مامون عبدالرحيم مجهودات الفريق عبدالرحيم دقلو ثاني قائد ثاني الدعم السريع في حل المشاكل بالمحلية لاسيما مشكلتي المياه والكهرباء لافتاً إلي وجود (٣٤) محطة مياه معظمها متهالكة متمنياً صيانة تلك المحطات قبل الخريف

وعزا مامون أسباب المعاناة من المياه والكهرباء إلي كثرة النزوح بسبب الاحداث القبلية الاخيرة بين الفلاتة والرزيقات مشيراً الي زيادة ساعات العمل الي (١٣)ساعة يوميا للكهرباء و(٢٤)ساعة للمياه لمواجهة الطلب الجديد المتزايد

سونا

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