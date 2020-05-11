الخارجية تشيد بجهود الاتحاد الأوربي ودعمه للشعب السوداني





أشادت وزارة الخارجية بجهود الاتحاد الأوربي ودعمه للشعب السوداني عبر مجموعة أصدقاء السودان تشجيعاً منها للنهوض بالإقتصاد السوداني وإصلاحه في كافة المجالات.

وعبرت الوزارة في بيان صحفي بمناسبة الاحتفال بيوم أوروبا، عن تقديرها للزيارات رفيعة المستوى التي قام بها مسؤولو الاتحاد الاوروبي في سبيل تمتين العلاقة مع السودان في الفترة الماضية. وكان آخرها زيارة المفوض السامي للأمن والسياسة الخارجية السيد جوزيب بوريل.

وهنأت وزارة الخارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بهذه المناسبة مشيرة الى أن الاتحاد الأوربي حقق قصب السبق في تقديم تجربة تكامل اقليمي ناجح وقادر على تجاوز كافة العقبات التي تعترض وحدته وتماسكه .

وفيما يلي تورد (سونا) نص بيان وزارة الخارجية :

تتقدم وزارة خارجية جمهورية السودان بخالص التهاني إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بمناسبة الاحتفال بيوم أوروبا، والذي يصادف يوم التاسع من مايو من كل عام. وقد حقق الاتحاد قصب السبق في تقديم تجربة تكامل إقليمي ناجح وقادر علي تجاوز كافة العقبات التي تعترض وحدته وتماسكه. وهذا ما تؤكده تجربة أوربا في جهدها المتعاظم في محاربة جائحة كورونا، التي ترجو الوزارة أن يخرج الاتحاد منها وهو أكثر قوة وتضامناً.

وتشيد وزارة الخارجية بجهود الاتحاد الأوربي وتشكره على دعمه للشعب السوداني عبر مجموعة أصدقاء السودان تشجيعاً منها للنهوض بالإقتصاد السوداني وإصلاحه في كافة المجالات.

وتود الوزارة أن تعبر عن تقديرها للزيارات رفيعة المستوى التي قام بها مسؤولو الاتحاد الاوروبي في سبيل تمتين العلاقة مع السودان في الفترة الماضية. وكان آخر هذه الزيارات زيارة المفوض السامي للأمن والسياسة الخارجية السيد جوزيب بوريل.

سونا

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