تعزيزات عسكرية لبسط الامن وهيبة الدولة بولاية كسلا





وصلت الى ولاية كسلا صباح اليوم تعزيزات عسكرية مهمة وذلك على خلفية الاشتباكات القبلية التي وقعت في مدينة كسلا في الايام الماضية .

ووصل ايضا الى ولاية كسلا وفد من هيئة الاركان عمليات برئاسة الفريق مهندس ركن خالد عابدين الشامي بتوجيه وتفويض كامل من المركز وفي معيته التعزيزات العسكرية الهادفة لاعادة استتباب الامن بولاية كسلا وبسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون

وباشر الوفد فور وصوله الى ولاية كسلا العمل على استتباب الامن والسيطرة على كافة النواحي الامنية بمدينة كسلا واجزاء الولاية حيث اوضح الشامي عقب اجتماعه مع لجنة امن ولاية كسلا برئاسة والي الولاية المكلف اللواء ركن محمود بابكر محمد همد ان تعزيزات اضافية في طريقها الآن الي الولاية.

واكد ان هذا الامر لامجاملة فيه وان هذه الظواهر قد تكررت واد ت الي ازهاق ارواح زكية وسفك دماء طاهرة نتيجة للانفلات الأمني غير المقبول و زاد بأن الأحداث التي وقعت كانت في احياء محدودة وتمت السيطرة عليها باعداد كافية من القوات النظامية

واضاف ان الوفد تلقى تنويرا ضافيا من لجنة امن الولاية عن الاحداث المؤسفة التي راح ضحيتها شباب كان يرجي منهم الكثير وان الوفد سيلتقي بالادارات الاهلية لتلمس الاشكاليات وجذورها التي تتسبب في الانفلات الامني

واشار الى ان العلاقة بين المكون الاجتماعي الموجود بولاية كسلا متعايش منذ فترات طويلة الا ان الثغرات التي تحدث تحتاج الى معالجة ودراسة لمعرفة مايحدث ومايحرك الكوامن لخلق الاشكاليات التي تعكر صفو الامن بولاية كسلا

من جانبه اوضح والي كسلا المكلف ان الوفد استمع الى تنويرات ضافية عن ترتيبات الولاية التي تمت لاحتواء النزاع و ان زيارة الوفد تؤكد اهتمام القيادة على اعلى مستوياتها بما يجري داخل ولاية كسلا الى جانب متابعتها لكل صغيرة وكبيرة في الايام الماضية

وطمأن الوالي المواطنين ببداية جديدة فيها كثير من الترتيب خاصة وأن الأحداث التي وقعت كانت متسارعة و قال “اننا نحتاج من الأجهزة الاعلامية والوسائط استقاء المعلومات من الجهات الرسمية والتحدث بحديث العارفين”

و نوه الوالي الى ان كثيرا من الوسائط تربك المشهد بمعلومات مغلوطة عن احداث غير موجودة على ارض الواقع وحذر من ان القانون سيطال بالردع أي جهة او شخص يعمل على نشر او نقل حديث عار من المصداقية وان مجتمع الولاية مجتمع مفتوح

و اشار الى وجود اشكاليات مجتمعية قائمة الامر الذي يتطلب الدقة في الحديث مبينا ان الجهات الرسمية هي المخول لها الحديث فيها

واوضح الوالي ان الوفد اطلع علي المبادرات الاهلية لتقريب وجهات النظر و تحقيق الهدنة بالسرعة المطلوبة بين المكونين

وقال اننا نحتاج الى تواصل الهيئات ومنظمات المجتمع المدني والشباب مع الاحياء التي وقعت فيها الاشكاليات وبها كثير من الدمار وفقدها لأبسط الأشياء مما يعني توصيل المياه والافطارات وتضميد جراح المواطنين في هذه المواقع

يشار الى ان الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي قد خاطب الامة مساء الاحد مشددا على الحفاظ على اللحمة الوطنية وعدم الانجرار وراء ما يفت في عضد الثورة ومكوناتها عبر زرع الفتن التي تعيق تحقيق متطلبات الفترة الانتقالية واكد البرهان ان التعامل سيتم بحزم مع كل من يسعى لزرع الفتنة وتهديد امن و سلامة الوطن

سونا

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