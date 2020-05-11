مجلس الأمن والدفاع يستعرض الموقف الأمني بالبلاد والنزاعات القبلية





عقد مجلس الأمن والدفاع اليوم الاثنين اجتماعاً استعرض فيه الموقف الأمني بالبلاد والتعامل مع الأحداث الأمنية والنزاعات القبلية الراهنة، ووضع رؤية جديدة تخاطب جذور المشكلة وتحسم التفلتات والمظاهر السالبة عبر سيادة حكم القانون وبسط هيبة الدولة إلى جانب إعمال مبدأ المسئولية والمحاسبة مع الاستفادة من دور الإدارات الأهلية.

وطبقًا لبيان صادر عن مجلس الأمن والدفاع تلقى(السوداني) نسخة منه، أمنّ الاجتماع على تفعيل وتسخير الجهود السياسية والمجتمعية والإعلامية لإيجاد الحلول للتحديات الأمنية وإعداد مسوحات ودراسات أكاديمية عبر الجهات المختصة يستفاد منها في التعامل مع معطيات الواقع.

وتطرق الاجتماع إلى تنفيذ برنامج زيارات لمجلسي السيادة والوزراء وقادة الأجهزة الأمنية للولايات للوقوف ميدانيا على أسباب ومعالجة التحديات في المجال الأمني والمجالات الأخرى.

ووفقًا للبيان أستعرض الاجتماع دراسة أوضاع السودانيين العالقين بالخارج ووضع الحلول العاجلة، إلى جانب تقييم الموقف الصحي بالبلاد ومدى الإستمرار في الإغلاق الكامل أو الجزئي ومن ثم إتخاذ القرار عبر اللجنة العليا للطوارئ الصحية بالبلاد.

وأشاد الاجتماع بدور الجيش الأبيض ومنظومة القوات الأمنية في تعاطيها مع الأحداث الصحية والأمنية الأخيرة بالبلاد.

في ذات السياق تم تكليف وزير العدل برئاسة لجنة مصغرة تضم جهات الإختصاص لتقديم مشروع قانون جهاز الأمن الداخلي.

وأمنّ الاجتماع على تسخير كافة موارد الدولة لمكافحة جائحة كورونا.

السوداني

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