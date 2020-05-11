رئيس الجبهة الثورية :وافقنا على تعيين ولاة مدنيين مستقلين





علمت من مصادرها أن قراراً وشيكاً سيصدر خلال الأيام المقبلة بتعيين ولاة مدنيين مؤقتين، إلى حين التوصل لاتفاق سلام شامل في جوبا، مع أرجاء تشكيل المجلس التشريعي.

وكشف رئيس الجبهة الثورية د. الهادي إدريس ل(المجهر) عن تفويضهم الحكومة الانتقالية لاختيار ولاة مدنيين شريطة ألا يكونوا حزبيين، لإدارة أمر الولايات، واوضح انهم بعثوا بخطاب إلى رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن “عبد الفتاح البرهان” بالموافقة على تعيين ولاة عبر آلية رباعية تضم كل من (الجبهة الثورية _ مجلسي السيادة والوزراء _ قوى الحرية والتغيير) و أن تتمثل المعايير في الكفاءة وليس الحزبية أو المحاصاصات، على أن يدفع الولاة باستقالاتهم بمجرد التوصل إلى سلام، مؤكداً حرصهم على إكمال عملية السلام.

وجرت مفاوضات واسعة داخل أروقة قوى الحرية والتغيير الأيام الماضية لاختيار الولاة، وكان من المنتظر أن يلتئم اجتماع بهذا الشأن، لكن وحسب المصادر فإن التأجيل كان لحين موافقة الجبهة الثورية باعتبار أنها جزء أساسي من المرحلة الانتقالية.

المجهر السياسي

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