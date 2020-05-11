بتكلفة (120) مليون جنيه.. تدشين (10) جرارات جديدة لأسطول (بتروترانس)





دشّن وكيل وزارة الطاقة والتعدين د. حامد سليمان حامد اليوم، (10) جرارات كبيرة إضافة جديدة بتكلفة (120) مليون جنيه سوداني، لأسطول شركة (بتروترانس) للنقل التي تعتبر إحدى الشركات المملوكة لوزارة الطاقة والتعدين قطاع النفط.

وقال وكيل الطاقة إن شركة (بتروترانس) تعتبر أحد الأذرع الإستراتيجية لنقل المواد البترولية، وأن توريد هذه الجرارات يسهم بصورة كبيرة في نقل وتوزيع كافة المواد البترولية (جازولين– بنزين– فيرنس وغاز) لكافة القطاعات الحيوية والخدمية منها الكهرباء، الصناعة، الزراعة، وقطاع النقل العام في جميع أنحاء البلاد، وأضاف بأنه رغم الظروف التي تشهدها البلاد من جائحة “كورونا” والظروف الإقتصادية إلا إننا ماضون قدماً في تنفيذ كل الأعمال والخطط الإستراتيجية لتكتمل المنظومة من توفير ونقل المواد البترولية لكافة للمواطنين.

وأشاد الوكيل بكافة منسوبي الشركة من المدير العام والعاملين بالإدارة والفنيين وسائقي ناقلات البترول، على المجهودات التي بذلوها لتطوير الشركة والمساهمة في الإمداد المستقر ووصول المواد البترولية لكافة أنحاء البلاد.

بدوره، أكد مدير عام شركة (بتروترانس) للنقل المهندس عبد العزيز محمد خير، أن توريد هذه الناقلات يأتي في إطار تحديث أسطول الشركة وفق برنامج الخطة الموضوعة والمجازة من قبل مجلس الادارة.

وأوضح أن الشركة تعمل في مجال نقل المنتجات البترولية (خام، فيرنس، جازوايل، بنزين، نافتا وغاز) بكفاءة وهمة عالية، وتقوم بتوصيل المنتجات البترولية إلى كافة القطاعات المستهلكة والحيوية في جميع أنحاء البلاد لاسيما المناطق البعيدة والنائية والغير مستقرة بولايات السودان. وأضاف بأن (بتروترانس) شركة حكومية ذات أبعاد استراتيجية خدمية تقوم بأعمال النقل لصالح الدولة وحسم أطماع المستغلين في هذا المجال، وثمن الجهود والدعم المتواصل لتطوير الشركة من قبل شركتي النيل للبترول والشركة السودانية لخطوط الأنابيب.

الصيحة

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