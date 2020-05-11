تخصيص داخلية حسن ابراهيم مالك كسكن للكوادر الطبية لتسهيل ترحيلهم





شرعت وزارة الصحه الخرطوم في حل مشكلة السكن للكوادر الطبية وذلك بتجميعها فى مكان واحد فى إطار سعي الدولة لدحر جائحة فايروس كرونا المستجد وتنفيذا لتوجيهات اللجنة العليا للطوارئ الصحية بتخصيص مدينة حسن إبراهيم مالك للطالبات كسكن للكوادر الطبية ( الجيش الابيض) وذلك لتقليل حركة الكوادر الطبيه وحصرهم في منطقة وسطى ليسهل ترحيلهم من والى المستشفيات التى يعملون بها فضلا عن التفرغ لواجبهم الوطني تجاه المرضى .

وشدد مدير ادارة الطب العلاجى د.محجوب تاج السر على ضرورة واهمية الخطوة مشيدا بالاستجابة السريعه للجنه العليا للطوارئ وصندوق رعاية الطلاب للمساعدة فى مكافحة الجائحة مؤكدا ان سعة السكن 1000 كادر من كافة المستشفيات .

ومن جهته ناشد الصندوق القومي لرعاية الطلاب جميع الطالبات اللائى يسكن مدينة حسن إبراهيم مالك بالحضور للمدينة لاستلام مقتنياتهن وذلك من امس الأثنين 11/ مايو وحتي الأربعاء 13 مايو 2020 من الساعة التاسعة صباحا وحتي الثانية عشر ظهرا .

ودعا الطالبات خارج ولاية الخرطوم تحديد أحد الأقارب للاستلام حسب الإجراءات المتبعة .لافتا الى اهمية استجابة الطالبات وتفهمهن لهذا الإجراء الذى اقتضته الضرورة القصوى للمساهمة فى الحد من جائحة فايروس كرونا وانتظام العمل بالمستشفيات ،مؤكدا انه سيتم تعقيم المدينة قبل وبعد السكن .

المجهر

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